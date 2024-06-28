MEB LGS 2024 istatiklerini paylaştı: LGS'de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi. LGS sonuçları ardından istatiksel veriler paylaşıldı. Peki, LGS'de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var?

MEB LGS 2024 istatiklerini paylaştı: LGS'de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var?

Milli Bakanlığı () tarafından 2 Haziran’da düzenlen Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre 352 aday tüm sorulara doğru cevap verdi. 

MEB LGS 2024 istatiklerini paylaştı: LGS'de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var? - 1

’den yapılan açıklamaya göre; 1 milyon 38 bin 544 ortaokul 8’nci sınıf öğrencisinin başvurduğu sınava 992 bin 906 aday katıldı. Sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu. 352 aday tüm sorulara doğru cevap vererek, şampiyon oldu. Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi. Öğrencilerin yüzde 85.85'i yerel, 16.15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

17 Temmuz’a kadar sürecek yerleştirme sürecinin sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

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