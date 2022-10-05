MEB LGS Ekim ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı (2023 LGS ne zaman?)

2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılacak merkezî sınava ilişkin Ekim ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı.

Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.



Böylece Ekim ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.465'e ulaştı.



MEB ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI



8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek.



Örnek sorulara meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişilebiliyor.



EKİM AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN



EKİM AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN



2023 LGS NE ZAMAN?

90 sorudan oluşmakta olan çoktan seçmeli LGS sınavının, 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.