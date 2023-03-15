MEB LGS örnek sorular 2023: LGS mart ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) mart ayı örnek soruları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her ay öğrencileri sınava hazırlamak için örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam ediyor. İşte LGS mart ayı örnek soru kitapçığı.

MEB LGS örnek sorular 2023: LGS mart ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Bakanlığı (), Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçığı yayımladı.

TÜM ALANLARDAN SORULAR YER ALIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılında LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin mart ayı örnek soruları, öğrencilerin erişimine açıldı.

Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

Böylece mart ayı örnek sorularıyla beraber Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek sorular 1735'e ulaştı.

HER AY HİZMETE SUNULACAK

Öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek.

Soruların çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından ulaşılabilecek.

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