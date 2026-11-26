MEB LGS örnek sorular 2027: LGS Türkçe, matematik, fen bilimleri örnek soruları yayımlandı
26.11.2026 13:37
MEB LGS örnek soru kitapçıkları yayımlandı.
MEB LGS örnek soruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. 13 Haziran 2027 tarihinde sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, LGS örnek sorularla çalışmalarına yön verebilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve güncel soru tarzlarını içeren LGS örnek sorulara öğrenciler doğrudan "MEBİ" üzerinden ulaşabilecek.
TOPLAMDA 45 SORU YER ALIYOR
Çevrim içi görüntülenebilen ve PDF formatında indirilebilen örnek sorular, öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkân sağlayacak.
Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
Sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı.
Öğrenciler 13 Haziran'daki sınava örnek sorularla hazırlanabilecek.
8. SINIF DERSLERİ ÖRNEK ALINDI
Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı.
MEB LGS ÖRNEK SORULAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Hazırlanan soruların "MEBİ" üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda içeriklere ulaşmasına imkân tanıyor.
"MEBİ"ye " mebi.eba.gov.tr " adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.