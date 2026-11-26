8. SINIF DERSLERİ ÖRNEK ALINDI

Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı.

MEB LGS ÖRNEK SORULAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Hazırlanan soruların "MEBİ" üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda içeriklere ulaşmasına imkân tanıyor.

"MEBİ"ye " mebi.eba.gov.tr " adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.