MEB "LGS Sıkça Sorulan Soruları" yayımladı: Soru dağılımı nasıl olacak? Gerekli belgeler neler? Sınav yeri nasıl öğrenilecek?

Sınav ne zaman yapılacaktır?



Merkezî Sınav 04 Haziran 2023 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacaktır.

Sınav başvurusu nereden yapılacaktır, başvuru ücretli midir?



Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) kayıtlı öğrenciler hariç, diğer tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından yapılacaktır. Başvurular ücretsizdir.

Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?



Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 26 Mayıs 2023 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.



Sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?



Fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylanarak sınav salonunda hazır bulundurulacaktır. Öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaktır.



Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?



Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesini; (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri

Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır. Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

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