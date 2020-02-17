MEB mesleki eğitimde yeni hedefler için 61 ilde liseler inşa edecek

Bütçeden bu yıl eğitime 11 milyar 49 milyon 400 bin liralık yatırım yapılması öngörülüyor.



Milli Eğitim Bakanlığının, "mesleki eğitim memleket meselesi" ilkesiyle başlattığı reform çalışmaları, 2020 Yatırım Programı'nda geniş yer buldu.



Buna göre, mesleki ve teknik eğitim başlığındaki yatırım projelerine 909 milyon 500 bin lira kaynak aktarması planlanıyor.



Bu kapsamda, 2016'da başlatılan "Yetişkin Eğitimi İçin e-Platformu"na geçen yıl harcanan yaklaşık 9,5 milyon liranın ardından, bu yıl da 3 milyon lira harcanarak projenin tamamlanması hedefleniyor.



Avrupa Birliği (AB) Hibesi kapsamında 2017'den beri yürütülen "Öğretmenlerimizle 2023'e Doğru" projesi için 4 milyon 640 bin liralık hibenin yanında, 2 milyon lira daha harcanarak proje tamamlanacak.



MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ İNŞAATLARI 28 İLDE SÜRECEK



Bakanlık, halk eğitimi merkezi ve mesleki eğitim merkezi inşaatları için de 28 ilde yeni planlama yaptı.



Bu kapsamda 2 atölye binası, 1 çok amaçlı salon, 464 derslikli halk eğitim merkezleri, 36 derslikli mesleki eğitim merkezlerinin yapımının 2022'de tamamlanması bekleniyor. Bu yatırımlar için ayrılan 396 milyon liranın üzerindeki kaynağın, 110 milyon 206 bin liralık kısmı harcandı, bu yıl ise 45 milyon lira harcanması amaçlanıyor.



61 İLDE YENİ İNŞAAT YAPILACAK



Bakanlığın mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve çok programlı Anadolu lisesi inşaatları için 61 ilde yürüttüğü planlamalara bu yıl 636 milyon lira harcanması hedefleniyor.



Bu yatırımlar arasında 7 anaokulu, 1 anasınıfı, 154 atölye binası, 1 çok amaçlı salon, 1 konferans salonu, lojman, 4 bin 217 derslikli mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 7 bin 480 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu, 31 spor salonu, 210 yataklı uygulama oteli bulunuyor. Mesleki eğitim kurumlarına dönüştürülen 25 ildeki 71 atölye inşaatı için geçen yıl yaklaşık 55 milyon lira kaynak ayıran Bakanlık, bu yıl 20 milyon lira harcamayı öngörüyor.



Endüstriyel otomasyon teknolojilerinin Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine yaygınlaştırılması için de çalışmalarını sürdüren Bakanlık, bu yıl 2 milyon lira kaynak ayırdı.



Uluslararası Beceri ve Robot Yarışmaları için 2,5 milyon lira, Türk Eğitim Sistemi Ulusal Dosyası için 500 bin lira, Mesleki ve Teknik Eğitimde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknoloji Eğitimi için 500 bin liralık hibenin yanında 4 milyon lira ödenek aktarılması planlandı.



Olgunlaşma enstitülerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için 2015'te başlatılan çalışmalar bu yıl da sürecek ve 2 milyon lira harcanacak.



Bakanlık ayrıca 19 ilde 1640 yataklı öğretmenevi yapacak. Bunun için geçen yıl harcanan 45 milyon liranın yanında 35 milyon lira daha harcama yapılacak.



Zenginleştirilmiş kütüphaneler (z-kütüphane) için 19 ilde planlama yapan Bakanlık, kütüphanelerin kurulumu için 10 milyon lira ayırdı.



"MESLEKİ EĞİTİMDE TÜM GÖSTERGELERDE OLUMLU DÖNÜŞÜM"



Milli Eğitim Bakanlığı mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2020 yatırım programına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Son 1,5 yılda mesleki ve teknik öğretimi güçlendirmek için çok çeşitli ve önemli projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade eden Özer, eğitim verilen tüm alanlarda sektör temsilcileri ile çok güçlü, sistematik ve uzun vadeli iş birlikleri kurduklarının altını çizdi.



"Ülkemizin her yerinde mesleki ve teknik eğitimle ilgili olumlu adımlar yaygınlaşmaya başladı ve umutlar da beraberinde arttı." diyen Özer, şunları söyledi:



"Mesleki ve teknik eğitimde öğrenci sayısı yüzde 17, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı bir yılda yüzde 62 artarken, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında döner sermaye kapsamında yapılan üretimden elde edilen gelirde yüzde 40 artış kaydedildi. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan alan ve laboratuvar öğretmenlerinden iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alanların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 700 oranında arttı."



ASELSAN ve İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yüzde 1'lik dilimden öğrenci aldığını kaydeden Özer, "İlk kez mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına merkezi sınavla yüzde 1'lik dilimden öğrenci alındı. Mesleki ve teknik eğitimle ilgili 1,5 yıl gibi çok kısa süreli çabalarımız, tüm göstergelerde olumlu dönüşüme yol açtı. İllerimiz, artık mesleki ve teknik eğitimde birbirleri ile yarışmaya ve rekabet etmeye başladı. Sektör temsilcileri her geçen gün mevcut iş birliklerimize yenilerini eklemek istiyor" ifadelerini kullandı.



Bakan Yardımcısı Özer, mesleki ve teknik eğitimdeki bu dinamizmin, gelecek için önemine işaret ederek, "2020 yılı, atılan tohumların yeşermesi ve olumlu gelişmelerin kalıcı kılınması için çok önemli. Bu konuda da tüm arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2020 yılı bütçemizde de mesleki ve teknik eğitime önemli pay ayırdık. Bu kaynakların miktarı kadar, verimli kullanılması da çok önemli. İnşallah bu yıl mesleki ve teknik eğitim için çok daha verimli bir yıl olacak" diye konuştu.