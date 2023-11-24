MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 2024 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2024 Sınav Uygulama Takvimi, "meb.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.



MEB'in açıkladığı "2024 Yılı Sınav Uygulama Takvimi"ne göre, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 16-17 Mart tarihlerinde yapılacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2024/İOKBS ise 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

MTSK SINAVI RANDEVULU GERÇEKLEŞTİRİLECEK



Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı (2024/MTSK), Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik e-Sınav, haftanın 7 (yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav salonlarında, randevulu sistemle gerçekleştirilecek.