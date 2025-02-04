MEB Nisan ara tatil tarihi: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı. Tüm gözler şimdi nisan ayında yapılacak ikinci ara tatilin tarihinde olacak. İşte, MEB Nisan ara tatil takvimi...



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak.



YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.