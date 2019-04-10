Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), illere gönderdiği resmi yazı ile geçen yıllarda bazı illerde pilot uygulamasını yaptığı e-okuldaki "sosyal etkinlikler modülünün" artık 81 ildeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencileri kapsadığını duyurdu.



Genelge ile "Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu" paylaşılarak tüm ilkokul ve ortaokullarda uygulamanın başlatılması ve e-okula veri girişlerinin yapılması istendi.



Buna göre, öğretmenler, kılavuzda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda e-okul yönetim bilgi sistemindeki "Sosyal Etkinlik Modülü"nde kayıtları tutmaya başlayacak.



Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilecek. Kayıtlar, e-okul sisteminin dışında karne ile birlikte "sosyal etkinlik belgesi" olarak da öğrenciye verilecek.



Sosyal etkinlik yapan öğrenciler modüle, "Sosyal etkinliğe katılanlar", "Ürün ortaya koyanlar", "Performans gösterenler" ve "Derece alanlar" şeklinde 4 ana kategoride işlenecek.



ÖĞRENCİYE REHBERLİK EDECEK



Bu kapsamda e-okul sisteminde öğrencilerin tüm akademik notları ile karnelerinin yanı sıra artık sosyal etkinlikleri de saklanacak.



e-okul sisteminde tutulan bu kayıtların, öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşirken rehberlik hizmetlerine kaynaklık etmesi hedefleniyor. Okul idaresi ve öğretmenler, okula gelen bir öğrencinin sporla ya da sanatla ilgilenip ilgilenmediğini sisteme bakarak görebilecek.



Örneğin, bir beden eğitimi öğretmeni, sporcu öğrencileri önceden tespit ederek, okul yaşamında da bu öğrencilerin derinlemesine çalışma yürütmesine olanak sağlayabilecek.



Böylece öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarıları da ön plana çıkarılacak. Artık bir öğrenci, sadece ders notlarına göre değil, yaptığı sosyal faaliyetlere göre de değerlendirilecek.



Öğrencilere verilecek sosyal etkinlik belgelerinde, öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okulda, ilçede, ilde, bölgede, ulusal veya uluslararası düzeyde katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, tasarladıkları ürünler ayrıntılı döküm halinde yer alacak. Böylece ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaptıkları tüm sosyal etkinlikler e-okuldaki resmi kayıtlardan takip edilebilecek.



SOSYAL ETKİNLİKLER NELER OLACAK?



Öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerin e-okul sistemine işlenmesi için 3 ayrı kategori belirlendi. Buna göre, öğrencilerin sosyal etkinlik belgelerine "Okul etkinlikleri", "Merkezi etkinlikler" ve "Okul dışı bireysel etkinlikler" şeklinde veri girişi yapılacak.



Okul etkinlikleri, en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulüplerindeki faaliyetlerden oluşacak. Bu etkinlikler, öğrenci kulüpleri tarafından önceden planlanmış sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarını kapsayacak.



MERKEZİ ETKİNLİKLER



Merkezi etkinlikler ise MEB merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen bir projeye ya da diğer kurum ve kuruşlarla imzalanan bir iş birliği protokolüne, izne bağlı yapılması istenen etkinliklerden oluşacak.



Bu kapsamdaki etkinlikler, MEB merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimi tarafından Sosyal Etkinlik Modülü'ne önceden işlenecek. İlgili ders öğretmeni, etkinlik bitiminde öğrencilerin bilgilerini modüle işleyecek.



OKUL DIŞI BİREYSEL ETKİNLİKLER



Öğrencilerin, MEB tarafından uygun görülen ve belirlenen kurum ve kuruluşlarda, velisinin bilgisi dahilinde, kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışındaki merkezi veya mülki idare tarafından onaylanmış etkinlikleri de e-okul modülüne işlenecek.



Okul dışı bireysel etkinlikler, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenenlerden oluşacak.



Bakanlık, bilimsel etkinlikleri bilim olimpiyatları, bilim şenlikleri, bilim fuarları, bilimsel proje yarışmaları, patent sahibi olma, faydalı model sahibi olma, bilimsel toplantılar, bilimsel araştırma yarışmaları ve zeka oyunlarına katılım olarak belirledi.



KÜLTÜREL ETKİNLİK KATEGORİLERİ



Kültürel etkinlik kategorileri ise müze, ören yeri, tarihi mekan, sanat galerisi, doğa gezileri ile mesleki alanlara yönelik tanıtım gezileri, sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları geleneği, mesleki alanlar olacak.



SANATSAL ETKİNLİK KATEGORİLERİ



MEB'in belirlediği sanatsal etkinlik kategorileri arasında resim, grafik sanatlar, geleneksel Türk sanatları, özgün baskı resmi, heykel, seramik, rölyef, çini, origami, maket, mask, şan (solo), koro, üflemeli çalgılar, mızraplı/tezeneli çalgılar, vurmalı çalgılar, yaylı çalgılar, tuşlu çalgılar, orkestra, şiir(sözlü anlatım), münazara, sunuculuk, konferans/panel /forum, mülakat/röportaj, şiir (yazılı anlatım), hikaye/tiyatro metni /roman, deneme /makale/fıkra, fabl/masal, mektup/günlük/anı, biyografi/otobiyografi, sohbet/eleştiri/gezi yazısı, tiyatro, bale, opera, drama, dans, sinema, yabancı dil etkinlikleri ve mekan sanatları yer alıyor.



SPORTİF ETKİNLİK KATEGORİLERİ



Kılavuzda, öğrencinin okulda veya okul dışında, belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde yaptığı, fiziksel ve zihinsel etkinlikler ile spor yarışmaları ve sportif eğitim çalışmalarının kategorileri de belirlendi.



Toplum hizmeti çalışmaları başlığında ise öğrencilerin gönüllü olarak yürüttüğü toplum hizmeti çalışmaları da kayıt altına alınacak.



