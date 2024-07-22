MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çok sayıda öğretmenin heyecanla takip ettiği sözleşmeli öğretmen alımının, sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından adayların erişimine açılacak. Öte yandan mülakatta adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuyla puanlanacak. Sözlü sınavlar belirlenen 20 ilde ve sınav esnasında kamera kaydı alınarak gerçekleştirildi.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı.



Bir hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edileceği tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?



Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.



Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.



TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.