MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı (İl dışı atama sonuçları açıklandı mı?)

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurular 25 Temmuz- 29 Temmuz tarihlerinde alındı.

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr üzerinden gerçekleşti.



Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi.

Atama sonuçları gün içerinde il dışı tayin sonuçları mebbis.meb.gov.tr sayfasında açıklanacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğretmen 2 Ağustos itibariyle ilişiği kesme işlemlerine başlayacak.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebildi.



ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.



MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.



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