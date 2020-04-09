MEB, öğretmenlere de uzaktan eğitim başlattı

Öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimleri için uzaktan hizmet içi eğitim programları başlatıldı.

Anadolu Ajansı 09.04.2020 - 09:42 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 09:43

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in öğretmenler için başlattığı hizmet için uzaktan eğitim uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Bu süreçte öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor" dedi.

Uzaktan hizmet içi eğitim programlarının tamamının 2-3'er haftalık dönemlerde öğretmenlerin başvurusuna açıldığını söyleyen Selçuk, "Her eğitim döneminde 17 mesleki gelişim programı açacağız" diye konuştu.

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