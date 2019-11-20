MEB öğretmenlere otizm mesleki gelişim eğitimleri başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğinde özel eğitim öğretmenlerine yönelik otizm spektrum bozukluğu mesleki gelişim programı başlatıldı.



Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, geçen yıl kasımda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile bir çalışmaya başladıklarını bildirdi.



Özel eğitime ilişkin çalışmalarda disleksi gibi öğrenme güçlüğünün tüm türlerinin bulunduğunu anlatan Boyacı, öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları toplantılar sonucunda farklı engel gruplarına göre kitaplar, içerikler ve sınıf içi etkinlikler oluşturduklarını dile getirdi.



OTİZM KONUSUNDA MUTABAKAT METNİ OLUŞTURULDU



Bu çalışmalardan biri olan otizm konusunda da çeşitli faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Boyacı, bu kapsamda tüm sivil toplum kuruluşlarıyla geçen yıl çalıştay düzenleyerek öğretmenlerin otizm konusunda mesleki gelişimi, otizmli çocukların hayata uyumu, erken tanılama gibi pek çok konuyu ele aldıklarını ve bu konuda toplumsal mutabakat metni oluşturduklarını belirtti. Boyacı, bu çalışmalarda Otizm Eylem Planı'nı da detaylı incelediklerini söyledi.



Kitapların basım aşamasında olduğunu belirten Boyacı, bunun iki hafta içinde tamamlanacağını söyledi.



Boyacı, öğretmenlerin otizm konusunda mesleki gelişimlerinin artırılmasına yönelik yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:



"UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğinde otizm ve spektrum bozukluğu mesleki gelişim programı başlattık. Yaklaşık 300 öğretmen eğitim programımıza katılıyor. Öğretmenlerin bilgi ve beceri edinmelerini sağlamak amacıyla yapılan bu eğitimler, farklı üniversitelerden öğretim üyeleri tarafından veriliyor ve 30 saatlik bir programdan oluşuyor. Birinci hedef kitlemizde özel eğitim öğretmenleri bulunuyor. Bu eğitimleri, daha sonra okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine de vereceğiz. Otizm konusunda verdiğimiz mesleki eğitimlerin, tüm öğretmenlere ulaştırılmasına ilişkin bir eylem ve yayılım planı hazırladık. Bu plan çerçevesinde başlattığımız eğitimi yarıyıl tatilinde tekrar edeceğiz. Daha sonra gelecek yıl nisan ve haziranda tekrar bu eğitimleri başlatacağız. Bu eğitimlere katılan özel eğitim öğretmenlerimiz, daha sonra ülke genelinde farklı illerdeki öğretmenlere de eğitim verecek."

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