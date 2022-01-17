MEB, öğretmenlere yarıyıl tatili için isteğe bağlı eğitim programı hazırladı

Millî Eğitim Bakanlığı, 22 Ocak-6 Şubat tarihlerindeki iki haftalık yarıyıl tatilinde öğretmenlere kapsamlı eğitim programı hazırladı.

Katılımın isteğe bağlı olduğu seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olup internet bağlantısı olan herhangi bir yerden erişime açık olacak.

MEB, bu çerçevede yeni oluşturduğu dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) ilk kez kullanacak.

Seminerleri tamamlayan öğretmenlere 'Seminer Katılım Belgesi' MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

DOKUZ EĞİTİM PROGRAMI BULUNUYOR



Bu dönem için öğretmenlere, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları, İklim Değişikliği ve Çevre, İlk Yardım, Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı, İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Rehberlik Hizmetleri, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi ve Etkinlik Temelli Ders Tasarımı başlığı altında 9 eğitim programı sunulacak.

"EĞİTİMLERE KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI YÜZDE 34 ARTTI"

Bu dönem odaklanılan konuların başında, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesinin yer aldığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda çok boyutlu adım atıyoruz. Bu attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum. 2021 yılında düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre yüzde 134 artarken bu artışla son on yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre öğretmen başına eğitim saati, 2020 yılında 41,6 saat iken bu oran 2021 yılında yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı."

Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için ÖBA’yı kurduklarını belirterek bu platformun ilk kez yarıyıl tatilinde kullanılacağını kaydetti.