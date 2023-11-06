MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı için araştırmalar hız kazandı. MEB'e bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve uzman öğretmenlerin katılım sağlayacağı sınavın tarihi ve saati araştırılıyor. İşte, MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı hakkında bilgiler...



SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



Adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi, 13 Kasım 2023'te "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.



UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?



Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00’da 81 il sınav merkezinde yapılacak.



Sınav fotoğraflı giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

