MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI: Okullarda ikinci yazılı sınav örnek soruları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönemin ikinci ortak yazılı sınav tarihlerini açıkladı. Buna göre sınavlar 26-27 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Öte yandan bu sınavlara yönelik örnek sorular da yayımlandı.

MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI: Okullarda ikinci yazılı sınav örnek soruları yayımlandı

Milli Bakanlığı (), resmi ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını erişime açtı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğrencilerin erişimine açılan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere uygulamalarında rehber niteliği taşıyor.

Örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara verecekleri cevaplarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Eğitim kurumu sınıf, alan zümreleri, konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

Örnek soru kitapçıklarına odsgm.meb.gov.tr sayfasından ulaşılabiliyor.

Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

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