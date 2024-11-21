MEB ortak sınav tarihleri: 1. Dönem 2. yazılı sınavları ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığının ülke genelinde ortaokul ve liselerde geçen yıl ilk kez gerçekleştirdiği ortak sınavların, bu yılki takvimi paylaşıldı. Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.



1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?



1. dönem 2. sınavlar, 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.



Sınav 7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe günü, 7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.



YAZILI SINAVDA YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRECEK Mİ?



Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.



Yazılı sınavlarda, sorulara verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

