MEB ortak sınav tarihleri: 1. Dönem 2. yazılı sınavları ne zaman?
2024-2025 eğitim yılında ilk ara tatil sürecinin sona ermesi ardından gözler sınav takvimine çevrildi. MEB 1. Dönem 2. sınavlar için tarih verdi. Belirlenen takvim doğrultusunda okullarda 1. dönem 2. ortak sınavlar yakın zaman sonra gerçekleştirilecek. Peki, 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Millî Eğitim Bakanlığının ülke genelinde ortaokul ve liselerde geçen yıl ilk kez gerçekleştirdiği ortak sınavların, bu yılki takvimi paylaşıldı. Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.
1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?
1. dönem 2. sınavlar, 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Sınav 7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe günü, 7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.
YAZILI SINAVDA YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRECEK Mİ?
Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.
Yazılı sınavlarda, sorulara verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
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