MEB ortak sınavları ne zaman başlıyor? 2024 1. Dönem ortak sınav tarihleri

Ortak sınavlara geri sayım başladı. İlk dönemin ardından derslerine devam eden öğrenciler yakın zaman sonra sınavlara dahil olacak. Öte yandan MEB, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı almıştı.



1. DÖNEM ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?



2024-2025 eğitim-öğretim yılı sınav tarihleri belli oldu. 1. dönem 1. sınavlar, 30 Ekim'de başlayacak ve 8 Kasım'da sona erecek.



Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki 1. ortak sınav takvimi şöyle:



6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,



6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,



10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,



10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,



2024-2025 MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ



Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:



"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,



1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,



2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025



2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025"

