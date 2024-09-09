MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2024-2025 ortak sınav takvimi

Geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti. Yeni mevzuat gereği ülke geneli ortak yazılı sınavlar ilk defa 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulandı. Söz konusu uygulama bu yılda devam edecek. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak?

MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2024-2025 ortak sınav takvimi

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni -öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başladı. Geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl daha kapsamlı şekilde uygulanacak. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak.

2024-2025 ORTAK TAKVİMİ

Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025"

ORTAK SINAVLARIN KADEME SAYISI ARTTI

Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları

7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

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