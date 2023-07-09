Okullar ne zaman açılacak? MEB okulların açılış tarihini paylaştı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılının ise 9 Eylül'de başlaması öngörülüyor.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 9, 2023
🔔 İlk Ders zili, 11 Eylül’de çalacak.
📌 İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
🔔 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
🏫Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere… pic.twitter.com/t9KUiXrCha
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