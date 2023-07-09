Okullar ne zaman açılacak? MEB okulların açılış tarihini paylaştı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. MEB takvimle birlikte okulların açılış tarihini paylaştı. Buna göre; ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Okullar ne zaman açılacak? MEB okulların açılış tarihini paylaştı
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Milli Bakanlığı (), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. 

Takvime göre, ilk ara 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ise 9 Eylül'de başlaması öngörülüyor.

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