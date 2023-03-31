MEB personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEB KPSS-2023/4 personel alımı tercih sonuçları)

MEB PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, alımı yapılacak 5 bin personel alımı için tercih süreci bugün tamamlanacak. Tercih sürecinin son gününe gelinmesiyle birlikte, sonuçlar için tarih bilgisi araştırılmaya başladı.



MEB tarafından 5 bin personel alımı tercih sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.



MEB KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.



Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.



Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.



TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

