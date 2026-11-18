MEB sömestr tatili takvimi 2026-2027. Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?
18.11.2026 09:21
MEB, 2026-2027 eğitim yılı yarıyıl tatili tarihini duyurdu.
İlk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören yaklaşık 17 milyon öğrenci için birinci dönem ara tatili devam ederken, kış döneminin en uzun dinlenme molası olan yarıyıl tatili tarihi merak ediliyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapan öğrenciler, ara tatilin bitişiyle birlikte gündemlerine sömestr dönemini alacak. Kışın en güzel döneminde hem dinlenme fırsatı bulacak hem de kış tatili için plan yapabilecek olan öğrenciler, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını sorguluyor.
İLK ARA TATİL 23 KASIM'DA SONA ERİYOR
Son olarak 13 Kasım'da okula giden ve daha sonrasında kasım ara tatiline çıkan öğrenciler, tatilin keyfini sürmeye devam ediyor.
İlk ara tatilin bitişine çok az bir zaman kala ise okulların yeniden açılacağı tarih gündeme geldi. 16 Kasım'da başlayan ilk ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonunun ardından 23 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.
Öğrenciler yılın ilk uzun tatili için bekleyişe geçti.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlk ara tatilin sona ermesiyle birlikte gözler yarıyıl tatilinde olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2026-2027 iş takvimi sonrasında yarıyıl tatilinin başlayacağı ve biteceği tarih belli oldu.
Buna göre; Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.