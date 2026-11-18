2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapan öğrenciler, ara tatilin bitişiyle birlikte gündemlerine sömestr dönemini alacak. Kışın en güzel döneminde hem dinlenme fırsatı bulacak hem de kış tatili için plan yapabilecek olan öğrenciler, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını sorguluyor.

İLK ARA TATİL 23 KASIM'DA SONA ERİYOR

Son olarak 13 Kasım'da okula giden ve daha sonrasında kasım ara tatiline çıkan öğrenciler, tatilin keyfini sürmeye devam ediyor.

İlk ara tatilin bitişine çok az bir zaman kala ise okulların yeniden açılacağı tarih gündeme geldi. 16 Kasım'da başlayan ilk ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonunun ardından 23 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.