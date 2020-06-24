MEB, sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanlarını açıkladı (Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama ekranı)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından dün yayımlanan duyuruda, sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru sonuçları açıklandı.

Sözlü mülakata girme hakkı kazanan adaylar 6.-25 Temmuz arasında sınava girebilecek.



Sözlü mülakata her branş için açılan kadro sayısının üç katı kadar öğretmen adayı çağırılıyor. Mülakata çağrılan öğretmen adayları KPSS P10, KPSS P120 ile KPSS P121 puan türlerine göre en yüksek alandan en düşüğe kadar hazırlanan sıralama içerisinden belirleniyor.



Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLİ SORGULAMA EKRANI



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sözlü sınavın sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sınavı geçen adaylar atama tercihlerini 28-31 Ağustos’ta yapabilecekler.



MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için, taban ve puan ve kontejyan listesi de yayımlandı.



KONTEJYAN VE PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi:

VİDEO: UZAKTAN EĞİTİME ÖĞRETMEN DESTEĞİ (ARŞİV)