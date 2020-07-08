MEB, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları başladı (Mülakat yeri sorgulama)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakatlar 6 Temmuz'da başladı.

Sözlü sınav girme hakkı kazanan adaylar 6-25 Temmuz arasında sözlü sınava girebilecek.



Sözlü mülakata her branş için açılan kadro sayısının üç katı kadar öğretmen adayı çağırılıyor.

Mülakata çağrılan öğretmen adayları KPSS P10, KPSS P120 ile KPSS P121 puan türlerine göre en yüksek alandan en düşüğe kadar hazırlanan sıralama içerisinden belirleniyor.



Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ SORGULAMA

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sözlü sınavın sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sınavı geçen adaylar atama tercihlerini 28-31 Ağustos’ta yapabilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı: 22 Haziran 2020

Sözlü sınavların yapılması: 06-25 Temmuz 2020

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı: 28 Temmuz 2020

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların alınması: 04-07 Ağustos 2020

Sözlü sınav sonuçları itirazların sonuçlandırılması: 10 Ağustos 2020

Atama tercihlerinin alınması: 31 Ağustos - 04 Eylül 2020

Atama sonuçlarının açıklanması: 8 Eylül 2020

UZAKTAN EĞİTİME ÖĞRETMEN DESTEĞİ