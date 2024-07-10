MEB sözleşmeli personel tercihleri ne zaman açıklanacak?

MEB'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi sona erdi. Şimdi ise sonuçlar gündemde olacak. Başvuru yapan adaylar, sonuçların ilanına odaklandı. Peki, MEB sözleşmeli personel tercihleri ne zaman açıklanacak?

MEB sözleşmeli personel tercihleri ne zaman açıklanacak?

Milli Bakanlığında () istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi geride kaldı. Adaylar, tercihlerini 3-9 Temmuz tarihleri arasında yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının () sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2024/6 tercihlerinin ne zaman açıklanacağı belli değil.

Geçen yıllardaki atamalar baz alındığında, iki hafta içinde sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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