MEB sözleşmeli personel tercihleri ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi geride kaldı. Adaylar, tercihlerini 3-9 Temmuz tarihleri arasında yaptı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2024/6 tercihlerinin ne zaman açıklanacağı belli değil.
Geçen yıllardaki atamalar baz alındığında, iki hafta içinde sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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