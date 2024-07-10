MEB sözleşmeli personel tercihleri ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi geride kaldı. Adaylar, tercihlerini 3-9 Temmuz tarihleri arasında yaptı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS-2024/6 tercihlerinin ne zaman açıklanacağı belli değil.



Geçen yıllardaki atamalar baz alındığında, iki hafta içinde sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



