MEB tarih verdi: 2025 LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınavın 2025'te yapılacağı tarih bildirildi. Sekizinci sınıfta eğitim alan yüz binlerce öğrenci şimdi lise eğitimlerine adım atmak için basamak olan bu oturumun tarihine odaklandı. İşte, 2025 LGS hakkında bilgiler...



2025 LGS NE ZAMAN?



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.



MÜFREDAT VE KONU DAĞILIMI



LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

