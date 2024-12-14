MEB tarih verdi: AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? AÖL sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Açık Öğretim Lisesİ (AÖL) sınav takvimi ile 1. dönem sınav tarihleri duyuruldu. Sınav için son kontrollerini sağlayan öğrenciler bir yandan da AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? AÖL sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Açık Öğretim Lisesİ (AÖL) 1.dönem sınavlarına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. AÖL 1.dönem sınavları üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak.
AÖL 1.dönem sınavları 21 - 22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Sabah oturumları saat 10.00'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'de yapılacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖL sınav kılavuzuyla sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih duyuruldu. AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.
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