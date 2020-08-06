MEB tarihi duyurdu: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstedikleri liseyi kazanabilmek için Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrenciler için tercih dönemi sona erdi. Öğrenciler heyecanla tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. MEB'in takvimine göre sonuçlar 10 Ağustos 2020 pazartesi günü açıklanacak.

ntv.com.tr 06.08.2020 - 12:12

MEB tarihi duyurdu: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli eğitim Bakanlığının (MEB) duyurduğu tarihe göre tercih sonuçları 10 Ağustos'ta www.meb.gov.tr adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

2020 LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 - 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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