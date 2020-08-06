MEB tarihi duyurdu: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli eğitim Bakanlığının (MEB) duyurduğu tarihe göre tercih sonuçları 10 Ağustos'ta www.meb.gov.tr adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

2020 LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ



Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.



Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.



Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.



Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.



24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması



26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması



28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi



31 Ağustos 2020 - 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı