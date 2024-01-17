MEB tayin sonuçları için tarih verdi: Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme tercih sürecinin sona ermesine kısa bir süre kala gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı takvimle sonuç tarihini duyurdu. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tayin sonuçları için tarih verdi: Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği tercihleri 13 Ocak 2024 ile 17 Ocak 2024 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek. 

MEB tayin sonuçları için tarih verdi: Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, atamalar 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MEB tayin sonuçları için tarih verdi: Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...