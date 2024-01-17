MEB tayin sonuçları için tarih verdi: Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği tercihleri 13 Ocak 2024 ile 17 Ocak 2024 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek.

YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MEB tarafından yayımlanan takvime göre, atamalar 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.