MEB TP-OTC Filyos Güvenlik Görevlisi Alımı e-Sınavı duyurusu paylaştı

BAŞVURU TARİHLERİ

Sınav ücretini yatıran adaylar, sınav başvurusunu 04/10/2023-13/10/2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden

yapacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



• 05.11.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak,



• Geçerlilik süresi dolmamış (geçerlilik tarihi 05.11.2023’ten sonrası olan) silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

• En az lise mezunu olmak,



• Tercihen askerlik ile ilişiği bulunmamak,



• Tercihen en az 1.75 ve üzeri boyda olmak,



• Özel güvenlik sağlık mevzuatında belirtilen sağlık problemleri olmamak,



• İyi iletişim kurabilmek ve diksiyonu düzgün olmak,



• Takım çalışmasına yatkın olmak,



• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata hâkim olmak,



• Vardiyalı çalışabilecek durumda olmak şartlarını taşıyan adaylar sınav için başvuru yapabilecektir.