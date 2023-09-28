MEB TP-OTC Filyos Güvenlik Görevlisi Alımı e-Sınavı duyurusu paylaştı

TP-OTC Filyos Güvenlik Görevlisi Alımı e-Sınavı duyurusunda şu bilgilere yer verildi: Zonguldak ilinde bulunan Filyos TP Limanı ve Doğalgaz İşleme Tesisler Topluluğu için Hizmet Alma Yöntemi ile 50 erkek aday Özel Güvenlik Görevlisi olarak görevlendirilecektir. Adaylar yazılı sınav, fiziki yeterlilik ve mülakat olmak üzere 3 ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yazılı sınav Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, fiziki yeterlilik ve mülakat ise Turkish Petroleum Offshore Technology Center AŞ koordinesinde gerçekleştirilecektir.
BAŞVURU TARİHLERİ
Sınav ücretini yatıran adaylar, sınav başvurusunu 04/10/2023-13/10/2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden
yapacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• 05.11.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak,
• Geçerlilik süresi dolmamış (geçerlilik tarihi 05.11.2023’ten sonrası olan) silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
• En az lise mezunu olmak,
• Tercihen askerlik ile ilişiği bulunmamak,
• Tercihen en az 1.75 ve üzeri boyda olmak,
• Özel güvenlik sağlık mevzuatında belirtilen sağlık problemleri olmamak,
• İyi iletişim kurabilmek ve diksiyonu düzgün olmak,
• Takım çalışmasına yatkın olmak,
• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata hâkim olmak,
• Vardiyalı çalışabilecek durumda olmak şartlarını taşıyan adaylar sınav için başvuru yapabilecektir.
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