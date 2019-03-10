Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın "Öğrenci Başarı İzleme Araştırması" yapılmasını hedef olarak koymuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu araştırmanın bu dönem yapılacağını duyurmuştu. Bakanlık, bu konudaki çalışmalarını tamamladı.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, MEB 2023 Eğitim Vizyonu'nda hedef olarak konulan Öğrenci Başarı İzleme Araştırması'nın tüm detaylarının belirlendiğini bildirdi.



Özer, "Nisan ayında 4, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen ilimleri dersleri ile ilgili öğrenci başarı izleme araştırması yapılacak." dedi.



İLK UYGULAMA 81 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK



Nisan ayındaki ilk öğrenci izleme araştırmasının 81 ilde gerçekleştirileceğini bildiren Özer, şu bilgileri verdi:



"Araştırma, merkezi ve eş zamanlı değil iller düzeyinde yapılacak. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin akademik gelişimleri ile ilgili bir profil çıkartılarak iyileştirme yapmak üzere alınması gereken tedbirler belirlenecek. Diğer taraftan bu araştırmaları sürekli yapacağımız ve her araştırma sonunda iyileştirici tedbirler alacağımız için nihayetinde bu süreç, okullar arasındaki başarı farkının azaltılmasına da önemli katkı sağlayacak."



AÇIK UÇLU SORULAR DA SORULACAK



Özer, araştırmanın 81 ilde kurulan ölçme değerlendirme merkezleri aracılığı ile yürütüleceğini belirterek, "4. ve 7. sınıflara yönelik araştırmadan farklı olarak 10. sınıf düzeyinde yapılacak araştırmada öğrencilere yönelik soruların yarısı açık uçlu sorulardan oluşacak. Tüm seviyelerde sorulacak soruların madde güçlük ve ayırt edicilik düzeyleri pilot uygulama ile test edildi ve nitelikli bir soru havuzu oluşturuldu." bilgisini verdi.



ARAŞTIRMA ÖNCESİ TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI



Mahmut Özer, nisan ayında yapılacak araştırma öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.



Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu araştırmayı yapabilmek için aylardır yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktaran Özer, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda illerde ölçme değerlendirme merkezlerinde bu araştırmaların yapılması ile ilgili eğitimler düzenlendi. Soruların hazırlanması aşamasında illerle ortak çalışmalar yürütüldü. Soruların pilot uygulamaları gerçekleştirildi. Anket geliştirme çalışmaları yapıldı, araştırmada yer alacak öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerine yönelik olarak kullanılacak anket maddeleri belirlendi ve uygulandı. Ankette elde edilen bulgular, araştırma sonuçları ile birlikte değerlendirilecek. Ayrıca araştırmada kullanılacak yazılımlar geliştirilerek e-okul sistemi ile bütünleştirildi."