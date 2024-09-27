MEB ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev alan binlerce öğretmen, aylık maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, ücretli öğretmen maaş ödeme takvimi...



ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATAR?



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik görevi yapan kişiler maaşlarını her ayın 15'ine gelecek şekilde ödenir.



Ücretli olarak çalışan öğretmenlerin maaşlarını, ders saatleri ve girdikleri ders sayıları belirler.



Ücretli öğretmenler aylık girmiş oldukları ders saatinin yarısı kadar da ek ücret ek ders saatlerinin üzerine eklenerek hesaplama yapılır.



Yani ücretli öğretmenler girmiş oldukları her bir ders saati 1,5 ile çarpılarak hesaplanır.