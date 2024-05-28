MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı: Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz dönemi, yaz okulu ve eğitim öğretim döneminde açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) e-Kılavuzu’nu yayınladı. Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başvuruları haziran ayında başlayacak. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları ne zaman başlayacak?

MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı: Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları ne zaman?


Milli Bakanlığı’ndan yayınlanan DYK e-Kılavuzu’na göre dönemi kursları ve yaz okullarının 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri, eğitim ve öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarının ise 2 Eylül 2024-6 Haziran 2025 tarihleri arasında açılacağı belirtildi.

MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı: Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları ne zaman? - 1

DYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak. 1 Temmuz tarihi itibarıyla başlayacak olan kurslar, 29 Ağustos tarihinde sona erecek. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, "https://e-kurs..gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden öğrenci başvuru ekranından başvurusunu yapabilecek. Öğrenciler, kurs merkezince belirlenen derslerden tercihte bulunarak başvurusunu tamamlayacak.

YAZ OKULU DERSLERİNDEKİ ALT ALANLAR

okulu kapsamında açılan kurslar saat 13.30’dan sonra ve haftada 5 gün olarak planlanacak. Yaz dönemi kurslarında ve yaz okullarında öğretmen ve öğrenciler bulundukları yerleşim biriminde kurslara katılabilecek. Yaz okulu derslerinin alt alanlarında şunlar bulunuyor; Spor; Atletizm, Basketbol, Okçuluk, Futbol, Yüzme, Voleybol, Hentbol, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Satranç. Görsel Sanatlar; Resim, Ebru Sanatı, Sanat ve Tasarım, Hat Sanatı, Fotoğrafçılık. Müzik; Gitar, Keman, Piyano/Org, Bağlama/Saz, Ud/Kanun, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Melodika. Bilişim; Yazılım, Robotik Kodlama, Ofis Programları, Arduino Programlama, Bilgisayarda Doküman Hazırlama, Bilgisayara Giriş.”

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