MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı (DYK e-Kılavuz yayımlandı)

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz dönemi, yaz okulu ve eğitim öğretim döneminde açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) e-Kılavuzu’nu yayınladı.

MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı (DYK e-Kılavuz yayımlandı)

yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı.

Milli Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Mayıs tarihinde yayınlanan DYK e-Kılavuzu’na göre yaz dönemi kursları ve yaz okullarının 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri, eğitim ve öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarının ise 2 Eylül 2024-6 Haziran 2025 tarihleri arasında açılacağı belirtildi.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA BİR İLK

Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin spor, görsel sanatlar, bilişim ve müzik alanlarında kurslara başvurabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yaz okulu kapsamında açılan kurslar saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün olarak planlanacak. Yaz dönemi kurslarında ve yaz okullarında öğretmen ve öğrenciler bulundukları yerleşim biriminde kurslara katılabilecek. Yaz okulu derslerinin alt alanlarında şunlar bulunuyor; Spor; Atletizm, Basketbol, Okçuluk, Futbol, Yüzme, Voleybol, Hentbol, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Satranç. Görsel Sanatlar; Resim, Ebru Sanatı, Sanat ve Tasarım, Hat Sanatı, Fotoğrafçılık. Müzik; Gitar, Keman, Piyano/Org, Bağlama/Saz, Ud/Kanun, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Melodika. Bilişim; Yazılım, Robotik Kodlama, Ofis Programları, Arduino Programlama, Bilgisayarda Doküman Hazırlama, Bilgisayara Giriş.”

Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

1 Temmuz tarihi itibarıyla başlayacak olan kurslar, 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden öğrenci başvuru ekranından başvurusunu yapabilecek.

Öğrenciler, kurs merkezince belirlenen derslerden tercihte bulunarak başvurusunu tamamlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

e-YÖKDİL sınav yerleri açıklandı: e-YÖKDİL 2024/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınav giriş belgesi sorgulama

e-YÖKDİL sınav yerleri açıklandı: e-YÖKDİL 2024/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS başvuruları sona erdi: 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

KPSS başvuruları sona erdi: 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

MEB ortaokul öğrencileri için ilk kez "zanaat okulu" açacak

MEB ortaokul öğrencileri için ilk kez "zanaat okulu" açacak

Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 3. dönem kayıt yenileme için son gün ne zaman? (AÖO orta kayıt yenileme takvimi)

Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 3. dönem kayıt yenileme için son gün ne zaman? (AÖO orta kayıt yenileme takvimi)

2024-DUS 1. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

2024-DUS 1. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, pazar günü iki sınav yapacak

ÖSYM, pazar günü iki sınav yapacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...