MEB yaz okulu başvuruları ne zaman alınacak?

Okullarda yaz tatili için son ders zili 17 Haziran'da çalacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde ise yaz okulu açılacak. Peki yaz okulu başvuruları ne zaman alınacak? Yaz okulu ne zaman başlayacak?

Haberler - NTV Haber 14.06.2022 - 13:41

MEB yaz okulu başvuruları ne zaman alınacak?

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BİLSEM yaz okulu öğretmen başvurusu 13 Haziran ve 17 Haziran tarihlerinde yapılacak. Öğrenci başvuru işlemleri ise 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak.

Milli Bakanlığı, bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra 4 farklı yaz okulu açacak.

Temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik,
ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden açılacak yaz okullarına başvurular, 15-18 Haziran'da alınacak.

Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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