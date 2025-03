MEB YKS çıkmış soruları çözüm videolarıyla yayımladı (2018-2024 YKS çıkmış sorular)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sözel, AYT Eşit Ağırlık, AYT Sayısal ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) yönelik hazırlanan kaynaklar, konu bazında hazırlanarak toplam beş kitap hâlinde öğrencilere sunuldu.



Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilerin YKS hazırlık sürecine destek sağlamak ve başarılarını artırmak amacıyla hazırlanan kitaplar, her sınavın içeriğine özel olarak detaylı şekilde hazırlandı.



Her soru için çözüm videoları sunuluyor



Kitaplar, öğrencinin alandaki eksiklerini giderebileceği kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyor.



İçeriğinde yer alan her soru için sunulan çözüm videoları sayesinde öğrenciler sadece soruları çözmekle kalmayıp doğru çözüm yöntemlerini ve sınav stratejilerini de öğrenme fırsatı sunuyor. Böylece, öğrencilerin soru çözüm tekniklerini geliştirerek sınav esnasında karşılaşabilecekleri zorluklara karşı gerekli becerileri edinmeleri hedefleniyor.



Etkileşimli PDF'lerle dijital öğrenme deneyimi



Kaynaklar, yalnızca soru çözümüne odaklanmakla kalmayıp, öğrencilere sınav stratejilerini geliştirme, hızlarını artırma ve eksik oldukları konuları belirleyerek bireysel öğrenme süreçlerini daha etkili hâle getirme imkânı sunuyor.



Etkileşimli PDF formatında hazırlanan kitaplar, çıktı alma ihtiyacı olmadan dijital ortamda doğrudan çözülebiliyor. Öğrenciler, etkileşimli PDF'ler sayesinde her sorunun çözümünü anında görüntüleyerek doğru ve yanlışlarını kontrol edebiliyor. Hatalı çözümlerini analiz ederek zorlandıkları konulara yönelik çözüm videolarını izleyip eksiklerini giderebiliyor.

ÇIKMIŞ SORU KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYIN