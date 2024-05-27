MEB YKS deneme sınavı: YKS 2024 deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB'in 2024 YKS oturumları öncesi uyguladığı online deneme sınavları geride kaldı. YKS'ye Doğru 2024" sınavında sorular, alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğü ve soru çeşitliliğine uygun şekilde hazırlandı. Şimdi ise sonuçlar gündemde. İşte, MEB YKS deneme sınav sonuç tarihi...



YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecek.



Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak.



Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.



