MEB zorunlu bağış yok dedi! Her 10 veliden 4'ü zorunlu bağış ödedi

Beyzanur Özer-NTV İstanbul

Okullar açıldı, ancak her kalemde artan fiyatlar hala tartışma konusu.

Bir araştırma şirketi, bini aşkın velinin katılımıyla bir rapor yayınladı.

100-150 BİN İSTENİYOR, 80 BİN ÖDEYEN VAR

Çocuğunu okula gönderen bir veli zorunlu bağış adı altında kayıt ücretinin istendiğini ve bu rakamların 100-150 bin liraya kadar çıktığını belirtirken 80 bin lira bağış adı altında kayıt ücreti ödeyen bir tanıdığının olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, devlet okullarında kayıt parası veya bağış adı altında zorunlu ücret alınmayacağı belirtildi.

Ancak bazı okullarda bu karara uyulmadığı tespit edildi.

Araştırmaya göre, velilerin yüzde 43'ü çocuğunu okula kaydettirebilmek için ücret ödemek zorunda kalıyor.

"DEVLET OKULLARINA GİDENLERİN YARISI ÖDEMİŞ"

AREDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Yusuf Akın, "Belirtilen yüzde 43 oranı çok büyük. Neredeyse devlet okula gidenlerin yarısı bu rakamları ödemiş." açıklamasında bulundu.

FAHİŞ FİYAT OKULA ULAŞIM TERCİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

UKOME kararına göre, en kısa mesafe servis ücreti 23 bin lira olarak belirlenmişti. Ancak bazı okullarda bu ücret 90 bin liraya kadar çıkıyor.

Yusuf Akın, "Devlet okulunda öğrencisi olanların yüzde 54 oranında artık servisi değil toplu taşımayı kullanıyor. Ya da öğrencilerin özel araçla getirildiğini görüyoruz. Okula ulaşım konusunda tercihler mecburen değişti." dedi.

Veliler, fahiş fiyat artışlarına karşı denetleme getirilmesini istiyor.

