MEB'de burslu öğrencilerle ilgili kanun üzerine yeni çalışma

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) burslusu olarak yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler içeren 1416 sayılı Kanun üzerinde çalışma yürüttüklerini söyledi.



Bakan Selçuk, Kızılcahamam Eliz Otel'de "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" toplantısına katılarak lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek MEB burslusu katılımcılara hitap etti.



Ziya Selçuk, ülkenin çok saygın kurumlarında görev alacak, ülkeyi, bayrağı daha yükseklere götürecek bir toplulukla beraber olduklarını ifade ederek, Türkiye'nin insan gücünün çocukların geleceğine çok daha parlak şekilde bakılmasına vesile olacağını vurguladı.



Lisansüstü eğitim için yurt dışına giden bursluların bu ülkelerde evrensel bir bakış açısına sahip olmasının önemine dikkati çeken Selçuk, "İnsan için, insanlık için ve bu topraklar için neler yapabileceğimizi salim kafayla düşünürüz, dünyayı gözden geçiririz ve içselleştirdiklerimizi de bu toprakların boyasıyla boyayıp millileştiririz, güzelleştiririz." dedi.



Yurt dışına burslu öğrenci gönderme sürecinin 3. Selim döneminde başladığını, bu konuda Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Atatürk'ün vizyonuyla büyük bir çaba içine girildiğini anlatan Selçuk, o çabanın kıvılcımları ateşe döndürdüğünü söyledi.



Bakan Selçuk, bu süreçte 20 bine yakın öğrencinin eğitimlerinin ardından ülkeye dönerek hizmet ettiğini dile getirdi.



Yurt dışına gidecek bursiyerlerin bilim insanı olmaya, bilgiyle ilişkiyi sonuna kadar irdeleyip sonuna kadar anlamaya çalışmaları gerektiğine işaret eden Selçuk, "Bilgi derken bir enformasyondan ya da malumattan bahsetmiyorum. Bilgelikten, bunun çok ötesi hikmetten bahsediyorum." diye konuştu.



Türkiye olarak bakış açılarının çok daha evrensel olduğunun altını çizen Selçuk, MEB bursiyerlerine şu sözlerle hitap etti:



"Artık dünyanın her yerinde olagelen her şeyi anlık olarak izleyip nasıl bir gayret içinde olmamız gerektiğinin daha çok farkındayız. Çok farklı bir çağa doğru gidiyoruz ve siz onların ilk şahitlerinden biri olacaksınız. Dünya tarihindeki 4 büyük kırılmanın 4'üncüsüne sizler şahitlik edeceksiniz. Tekillik çağı, bütün varlığı etkileyecek olan ve insanı dünyada yeniden konumlandıracak olan bir çağ. İşlerin çok büyük kısmını robotlar yapacaksa insanlar ne yapacaklar? Bu meseleler, sizlerin özellikle etik ve ahlak üzerinde daha fazla durmanızı gerektiren meseleler. Bu çağ, dünyanın en iyi üniversitelerinde okumuş insanların nasıl kendi çıkarları için dünya ekonomisini batırdıklarına tanıklık ediyor. Bu çağ, eğitim seviyesi arttıkça açlık ve obezitenin aynı anda yükseldiğini gösteren bir çağ. Refah yükseldikçe çevre kirliliğinin çok daha büyük çetrefilli hale geldiğini gösteren bir çağ. Bilim olarak bir yere gelmekle ilgili müthiş bir hızdan söz ediyoruz ama etik olarak, ahlak olarak bir yere gelemediğinizi de çok net olarak görme imkanına sahibiz. Ahlakla yıkanmayan bilimin insanlığın hayrına olmayacağını bilmemizde fayda var."



"ORTALAMAYA TALİP DEĞİLİZ"



Bakan Selçuk, MEB bursiyerleri ile ilgili beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Biz ortalamaya talip değiliz. İddiası olan insanlarla, iddiası olan meseleleri konuşmak istiyoruz. Eğer iddianız yoksa gelecek için ortalama bir beceri göstereceksek o zaman bu işin hukukunu teslim etmiş olmayız, o zaman toplumun milli servetinin rızasını almamış olursunuz. Bu toplumun rızasını almazsanız yaptığınız işin de şahsileştiğini daha fazla görürsünüz" ifadelerini kullandı.



Sadece derslerin önemli olmadığını dile getiren Selçuk, "Ülkenizle ilgili, oradaki sivil toplumla ilgili bağınız ne olacak? İnsanlara, hayvanlara, tabiata ne gibi bir katkınız olacak? Bunu bir hayat sahnesi olarak düşünmenizde fayda var" değerlendirmesinde bulundu.



"İHTİYACIMIZ BİLİM KONUSUNDA GÖSTERİLECEK GAYRET"



Selçuk, bugün devletlerin yurt dışına gönderdiği öğrencilerle ilgili çok farklı çabalarının bulunduğunu, bazı devletlerin yurt dışına gönderdikleri öğrencilerin ülkeye geri dönmemesini ön şart koştuklarını ve gittikleri ülkeye yerleşme parası ödediklerini anlattı.



Bu ülkelerin bu öğrencilerden, dünya çapındaki kuruluşlarda başarılı olmalarını, deneyimlerini de belli süre sonra ülkelerine taşımalarını beklediklerini dile getiren Selçuk, Türkiye'nin ihtiyacının ise yurt dışına gideceklerden bilim konusunda, bilim insanı olma konusunda gösterecekleri gayret olduğunu belirtti.



Bakan Selçuk, MEB burslusu olarak yurt dışına gönderilenlerin nasıl rahat edeceği konusundaki çabaların daha da arttığını belirterek, şöyle konuştu:



"Acaba yurt dışında nasıl daha az sorun yaşarsınız, acaba sizinle nasıl daha çok yüz yüze geliriz, dijital platformda nasıl sorunlarınızı paylaşır, size nasıl destek oluruz? Ekonomik imkanlarla ilgili alacağımız tedbirler var mıdır, eski öğrencilerle ilgili neler yapabiliriz? Bütün bunları yeniden konuştuğumuz ve ilgili yasa üzerinde de kafa yorduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Her yasanın da kendi içinde evrilmesi gerekiyor ve bir dönüşüm yaşaması gerekiyor. Ona bağlı bazı çalışmalar üzerinde de çabalarımız sürüyor. Bu konu bugün elbette çok daha derinleşecek."



YLSY'YE BAŞVURULAR YÜZDE 26 ARTTI



Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük ise Milli Eğitim Bakanlığınca Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na (YLSY) başvuruların yüzde 26 arttığını bildirdi.



Başvuran 12 bine yakın öğrenci arasından ALES puan üstünlüğüne göre 3 bin 400 öğrencinin mülakata çağrıldığını, 1100 öğrencinin başarı gösterdiğini belirten Büyük, mülakatları kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve alanlarında uzman akademisyenlerle birlikte yaptıklarını anlattı.



1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen MEB bursiyerlerinin sanayide millilik kapsamında seçildiğine dikkati çeken Büyük, bu yıldan başlamak üzere üniversiteler adına doktora için yurt dışına öğrenci gönderdiklerini aktardı.



Öğrencilerle beraber yurt dışına gidecek eş ve çocuklarının sağlık harcamalarının da Bakanlık tarafından karşılandığını dile getiren Büyük, öğrencilerin döndüklerinde alanlarında göreve başlamaları konusunda bir takım düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.



Etkinlikte, geçen yılki MEB'in YLSY etkinliğinde sunum yapan ancak geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un anısına hazırlanan video da gösterildi.