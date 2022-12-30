MEB'de özel okul toplantısı: 2023'te özel okulların zam oranı ne olacak?

Haber: Öykü Tüccar

Özel okul fiyatlarına zam tartışması sürerken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumları temsilcileriyle biraraya geldi.

Toplantıda özel okulda çalışan öğretmenler ile velilerin beklentileri ve sektörün sorunları ele konuşuldu.



NTV'nin edindiği bilgilere göre, artan maliyetler ana gündem maddesiydi.



Özel okul temsilcileri doğalgazdan, personele, elektrikten, kırtasiyeye pek çok kalemde maliyetlerin arttığına dikkat çekti.



Bu konuda hazırlanan çalışma, Bakan Özer ile paylaşıldı. Öğretmenlerin beklediği oranda ücret artışı sağlayabilmek ve diğer maliyetleri karşılamak için destek istendi.



Özel okullardaki fiyat artışı 2022 yılında yüzde 36 ile sınırlandırılmıştı.

Mevzuata göre özel okullarda zam oranı yıllık ÜFE ve TÜFE'nin ortalamasına, artı eksi 5 eklenmesiyle belirleniyor. Ancak, bu oran geçen yıl sınırlandırılıp, yüzde 36,7 olarak belirlenmişti.



Özel okul yöneticiler, artan maliyetler nedeniyle 2023'te sektörün benzer bir sınırlamayı kaldıramayacağını Özer'e iletti.



Edilen bilgilere göre, toplantıda bir oran konuşulmadı. Bakan Özer, zam oranı için yıllık enflasyonun netleşeceği Ocak ayının beklenmesi gerektiğine işaret etti.