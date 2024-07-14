MEB'den 2 Fransız okuluna uyarı: Şartlar yerine getirilmezse öğrenci alamazsınız

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2 Fransız okulu uyardı.

Yazı Charles de Gaulle ve Pierre Loti Fransız okullarına gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarını kendileri oluşturan okullara, Türk sistemine uyum konusunda uyarılar yapıyordu ve bu durum iki ülke arasında bir süredir tartışma konusuydu.

Fransız yetkililerden son yapılan açıklamada; "2 Temmuz 2024 tarihinde Türk yetkililerden, bu anlaşmanın imzalanmaması halinde iki okulun 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren Türk vatandaşı öğrenci kabul edemeyeceğini, okullarımızda kayıtlı Türk öğrencilerin Türk okullarına nakledilmesi gerektiğini bildiren bir nota aldık.” denildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Bizim koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gelmezlerse biz de gerekli hukuki prosedürü takip ederiz.” dedi.

