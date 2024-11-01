MEB'den 500 bine yakın özel öğrencinin eğitimi için yeni projeler

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel eğitim ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilerin yetersizlik türleri ve eğitsel performansları doğrultusunda en az kısıtlayıcı eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri için birçok projeyi hayata geçirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi.



Öğrenimine kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla devam eden 500 bine yakın öğrenciye sunulan eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla değişen şartlar ve gelişen teknoloji de göz önünde bulundurularak dijital eğitim paketleri oluşturulurken, öğretmenlere yönelik birçok yeni eğitim programı da uygulamaya alındı.



Bakanlık verilerine göre, 404 bin 919 öğrenci kaynaştırma ve bütünleştirme yolu, 94 bin 137 öğrenci özel eğitim okulları, 14 bin 449 öğrenci de destek eğitim odalarındaki uygulamalarla destekleniyor.



KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI



MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için uygun eğitim ortamları hazırlamak, eğitim hizmetlerini desteklemek, okullardaki öğrenciler, öğretmenler, aileler, yöneticiler ve ilgili tüm paydaşların artan ihtiyaçları ve taleplerini karşılamak amacıyla hazırlanan "Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı" doğrultusunda bir dizi yeni uygulama yapıldı.



Bu kapsamda, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yeni proje yürütüldü.



Projede, okullarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle çalışan öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması amacıyla animasyon, etkileşimli animasyon, videolu anlatım, uygulamalı video ve özet dokümanlar hazırlanarak görsel, yazılı ve dijital eğitim paketleri oluşturuldu.



Bu kapsamda dijital içerikler, Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) öğretmenlerin erişimine açılacak.



ÖZEL ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE "YOL HARİTASI"



Bakanlık, öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve geliştirme çalışmalarına yol göstermek amacıyla "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Tüm Öğretmenler İçin Yol Haritası" kılavuzu da hazırladı.



Kılavuzda, farklı özel eğitim ihtiyacı olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler için hazırlanmış uygulamalara yer verildi ve örnek bir eğitim formatı hazırlanarak kullanıma sunuldu.



Bakanlık ayrıca "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Semineri" ve "Destek Eğitim Odası Hizmetinde Eğitim Uygulamaları Semineri" hazırlayarak ÖBA'da öğretmenlerin erişimine açtı.



Öğrencilere olumlu davranış kazandırılması amacıyla öğretmenlere, uzmanlara ve ailelere rehberlik etmesi amacıyla da "Özel Eğitimde Davranış Değiştirme Uygulama Rehberi" hazırlandı ve dijital olarak yayımlandı.



MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gösterdiği başarılardan hareketle farklı yetersizlik türlerinden etkilenmiş bireylere yönelik toplumsal farkındalık oluşturması amacıyla "Özel Eğitim Çocuk" dergisi yayımlıyor.



Yılda 2 defa yayımlanan ve dijital dergi, sesli dergi ve işaret dili destekli olarak da hazırlanan "Özel Eğitim Çocuk" dergisine "ozelegitimcocuk.meb.gov.tr" ve "eba.gov.tr" adreslerinden ulaşabiliyor.



"ÖZEL SOKAĞIN ÇOCUKLARI" HİKAYE SETLERİ İÇİN ÖZEL WEB SİTESİ KURULDU



Bakanlık ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak, küçük yaştan itibaren birlikte yaşama kültürü aşılamak, okuma sevgisi kazandırmak için "Özel Sokağın Çocukları" adıyla zenginleştirilmiş hikaye setini de hazırladı.



Hikaye seti, görme yetersizliği olan öğrenciler için sesli betimlemeli, işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise işaret dili desteğiyle “https://orgm.meb.gov.tr/ozelsokagincocuklari/” internet sitesinde yayımlandı.



OKUL ÖNCESİ İÇİN UYARLANMIŞ ETKİNLİK SETLERİ



Okul öncesi dönemdeki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınıflarında uygulanmak üzere "Okul Öncesi Uyarlanmış Etkinlikler Seti" de kullanıma sunuldu. Ayrıca öğrencilere temel eğitim müfredatlarında yer alan kazanımları edindirmek amacıyla uyarlanmış etkinlikler hazırlandı.



Bakanlıkça basımı yapılarak il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla dağıtımı yapılan setlerin içeriklerine "orgm.meb.gov.tr/uyet" adresinden ulaşılabiliyor.



ÖZEDES İLE TANI ÖNCESİ SÜREÇ GÜÇLENDİRİLDİ



Okullarda kaynaştırma uygulamalarının kalitesini artırarak tüm öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) IPA Programı kapsamında Bütünleştirici Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi (BEGEP) Bakanlık koordinesinde yürütüldü.



Projede, kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında 10 farklı konuda hazırlanan hizmet içi eğitim programları ile öğretmenlere yüz yüze hizmet içi eğitim verilirken 492 öğretmen eğitici eğitimine alındı.



"Müdahaleye Tepki Modeli" yaklaşımıyla model geliştirme çalışması yürütüldü. Eğitsel değerlendirme ve tanılama öncesi süreçte okulda yapılan müdahaleleri güçlendirmek üzere Özel Eğitim Destek Sistemi (ÖZEDES) geliştirildi. Sistemle tanı öncesi süreç güçlendirilirken tanı sonrası sürece de katkı sağlandı ve projede 121 eğitici yetiştirildi.



BAKANLIKÇA 1 MİLYON MATERYAL DAĞITILDI



Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenim gördüğü okulların kurumsal kapasitelerini artırmak ve eğitim ortamlarının niteliğini geliştirmek amacıyla okullara materyal desteği sağlandı.



Bu kapsamda "Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi" ile Ar-Ge ve üretim çalışmaları Bakanlıkça yapılan yaklaşık 1 milyon materyal, okullara, destek eğitim odalarına ve bu yıl ilk defa hastane sınıflarına ulaştırıldı. Bununla birlikte özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin farklı gelişim alanlarında yeterliliklerini desteklemek amacıyla okul öncesinden lise kademesine kadar bütün özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtımı da yapıldı.



Okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına ilişkin bilgi, beceri ve mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi amacıyla alan uzmanı akademisyenlerin eğitim görevlisi olarak görev aldığı "Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kursu" düzenlendi.



Ayrıca alan uzmanı akademisyenlerce "Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Eğitiminde Özel Eğitim Uygulamaları Kursu", "Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi Uygulamaları Kursu" düzenlendi. Bakanlıkça yeni hizmet içi eğitim programları hazırlanarak "Merkezi ve Mahalli Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılacak Standart Hizmet İçi Eğitim Programları" yayımlandı.