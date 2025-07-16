MEB'den açıklama: LGS birincileri hangi illerden çıktı?

Bazı okullardan ve illerden çok sayıda birinci çıktığı iddiaları tartışılırken, Milli Eğitim Bakanlığı 719 birincinin illere göre dağılımını açıkladı.

Tabloya göre sınavda en fazla birinciyi 3 büyükşehir çıkardı.



İstanbul'da 163, Ankara'da 56, İzmir'de 49 birinci var.



Onları 36 birinci ile Antalya, 29 birinci ile Konya ve 26 birinci ile Adana izliyor.

Aralarında Ardahan, Hakkari, Kilis, Mardin, Şırnak ve Tunceli'nin de olduğu 15 ilde birinci yok.