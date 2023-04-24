MEB'den depremzede öğrencilere yönelik kararlar (Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer NTV'de açıkladı)

Deprem bölgesindeki öğrencilerin 2. dönem notları düşükse, 1. dönem notları geçerli olacak.



Biliyorsunuz 45 bin öğretmen ataması açıkladık. Bu son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. 8 Mayısta bu atamaları gerçekleştireceğiz. Yüzde 50'in üzerindeki öğretmenleri deprem bölgesine vereceğiz.