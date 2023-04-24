MEB'den depremzede öğrencilere yönelik kararlar (Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer NTV'de açıkladı)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV yayınında açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamalarından satır başları;
Deprem bölgesindeki tüm ilçelerde okullar açıldı. Nakil aldıran 35 bin öğrenci kendi illerine döndü.
Deprem bölgesinde 1 Ağustos-1 Eylül arasında telafi programı yapacağız.
Deprem bölgesindeki öğrencilerin 2. dönem notları düşükse, 1. dönem notları geçerli olacak.
Biliyorsunuz 45 bin öğretmen ataması açıkladık. Bu son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. 8 Mayısta bu atamaları gerçekleştireceğiz. Yüzde 50'in üzerindeki öğretmenleri deprem bölgesine vereceğiz.