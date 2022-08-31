MEB'den Erasmus uyarısı: Geri dönmeyenler var

Değişim ve staj programlarıyla yurtdışına giden öğrenci ve öğretmenlerin bir kısmının projeleri yarıda bırakıp bulundukları ülkede kalmaları üzerine yeni önlemler hayata geçiriliyor.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin 81 il müdürlüğüne yazı gönderdi. Bakanlık, yurt dışına gideceklerin dikkatli seçilmeleri için uyarıda bulundu.



Proje gruplarını terk eden öğrenci ve öğretmenlerle ilk uyarı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Ajans'tan geldi.



Bunun üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığ, 81 il ve bakanlık merkez teşkilatına resmi yazı gönderdi.

Yazıda, "Program kapsamındaki hareketlilik ve staj planlamasının dışına çıkıldığı, gidilen ülkede kalmaya meyledildiği" yönünde şikayetler geldiği belirtildi.



Özellikle Almanya, Avusturya ve Çekya'da staj yapan meslek lisesi öğrencilerinin, okul yönetimine haber vermeksizin programı terk ettikleri belirtildi.



Bu durumun, yürütülen programlar ve resmi pasaportların saygınlığı açısından olumsuz bir durum oluşturduğu vurgulandı.



Bu kapsamda, söz konusu programlara dahil olacak katılımcıların, seçim süreçlerinin titizlikle takip edilmesi istendi.