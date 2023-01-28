MEB'den 'hastane sınıfı' kararı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sağlık sorunları sebebiyle evde ya da hastanede tedavi gören çocukların eğitimlerine devam etmelerini için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çok boyutlu ve geniş kapsamlı faaliyetler yürütüldüğünü, bu kapsamda önemli faaliyetlerden birini de özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin sosyal yaşamın her alanında var olmaları, eşit eğitim fırsatlarından yararlanmaları ve toplumsal yaşantıyla bütünleşmeleri için devam eden çalışmaların oluşturduğunu belirtti.

Bu bağlamda sağlık problemleri nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören zorunlu öğrenim çağındaki çocukların eğitimlerini sürdürmeleri için hastane bünyesinde veya evde tedavisi devam eden çocukların ayağına eğitim hizmeti götürdüklerini vurgulandı.

Özer, sağlık problemleri nedeniyle hastanelerde yatarak tedavi gören öğrencilerle uzun süre tedavi gerektirdiği için evde eğitim alan öğrencilerin hayattan kopmamaları ve eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için öğretmenlerin büyük fedakarlık gösterdiğini ifade etti.

ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ DE YAPILACAK

Bugün itibarıyla sağlık problemleri nedeniyle 22 ilde 51 hastane sınıfında 1500 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini bildiren Özer, bu sınıfların her birinde iki sınıf öğretmeninin görev aldığını, ihtiyaç doğrultusunda diğer alanlardan da öğretmen görevlendirilmesi yapıldığını kaydetti.

Bakan Özer, zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı belgelendirilenlere ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verildiğini hatırlattı.

"11 BİN 22 ÖĞRENCİMİZ EVDE EĞİTİM HİZMETİNDEN YARARLANIYOR"

Özer, Covid-19 salgını sürecinde öğretmenlerin büyük fedakarlık yaparak okulların açık kalmasını sağladığını anımsattı.

Öğretmenlerin bu fedakarlığı farklı zeminlerde de gösterdiğini vurgulayan Özer, "Ülkemizde bugün itibarıyla 11 bin 22 öğrencimiz evde eğitim hizmetinden yararlanıyor. Ayrıca sağlık problemleri nedeniyle evde ya da hastanede tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerine her ne şart altında olursa olsun devam edebilmelerine imkan sağlamak için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenilen her noktaya hastane sınıfı kuracağız." dedi.