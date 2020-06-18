MEB'den karne ve diploma açıklaması

18.06.2020 - 17:22 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 17:33
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Milli Eğitim Bakanlığı, karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı.
Duyuruda İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi.
Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir-teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlerlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyuruldu.
OKULLARDA LGS İÇİN VİRÜS ÖNLEMLERİ