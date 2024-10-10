MEB'den lise öğrencileri için yeni platform: MEBİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, lise düzeyindeki öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabileceği, yenilikçi ve öğrenme süreçlerini tamamen kendilerine göre şekillendirebileceği bireysel öğrenme platformu MEBİ hayata geçirilecek.

MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla, sınıflarda farklı yeteneklere ve ilgilere sahip öğrencilere yönelik "zenginleştirilmiş" ve "destekleyici" eğitimlerin sunulacağı "farklılaştırılmış eğitim" yaklaşımı benimsendi.

Yine yeni müfredatla getirilen "beceri temelli" eğitime geçişin kolaylaştırılması için eğitimde yapay zeka teknolojilerine ağırlık verildi ve Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) içerikler zenginleştirildi.



Bakanlık, "dijitalleşme" mesaisini artırarak yenilikçi, esnek, YKS'ye hazırlık sürecini destekleyecek ve öğrenme süreçlerini tamamen kişiselleştirilebildiği bireysel öğrenme platformu MEBİ'yi lise öğrencilerinin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.



Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama hedefiyle tasarlanmış platformun erişime açılmasıyla ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere bulundukları yer ve koşullardan bağımsız eşit eğitim imkanlarının sunulması amaçlanıyor.



Ayrıca MEBİ'nin dijital kaynakları ve interaktif materyalleri, öğrencilerin derslerini pekiştirmelerine, konu tekrarlarını istedikleri zaman yapabilmelerine ve öğrenme sürecine aktif katılımlarına da imkan sağlıyor.



YAPAY ZEKA, ÖĞRENCİNİN ÇALIŞMA PLANINI OLUŞTURABİLECEK VE ÖNERİLER GETİREBİLECEK



MEBİ'de öğrenciler için geniş bir video havuzu ve soru bankası, konu özetleri, rehberlik videoları ve interaktif testler yer alacak.



Buna göre platformda 1036 ders anlatım videosu, 17 bin 97 dakikadan oluşan videolu içerik, 1036 konu özeti ve 61 bin 361 soru bulunacak. Platforma, yeni müfredatın uygulandığı 9. sınıf ders içeriklerinin yıllık plana uygun olarak yüklenmesiyle sürekli güncellenmesi sağlanacak.



Bireysel öğrenme platformu MEBİ kapsamındaki konu anlatım videoları ile öğrenciler öğrendiklerini pekiştirebilmelerinin yanı sıra konu özetlerindeki anahtar bilgilerle de öğrenme sürecini kolaylaştırılacak.



Yapay zekanın etkin kullanılacağı platformda, sistem öğrencilerin öğrenme izlerini takip ederek süreç içerisinde öğrenciye geri dönüşlerde bulunarak çalışma planını yeniden şekillendirmelerine yardımcı oluyor.



Tüm soruların videolu çözümlerinin yer alacağı MEBİ'de öğrenciler anında videolu çözümlere ulaşarak verimli ve disiplinli bir çalışma süreci geçirecek. Platformda ayrıca öğrenciye sistemdeki çalışma verilerinden oluşan ayrıntılı raporlar sunularak dinamik şekilde gelişimleri gösterilecek.



TAM ÖĞRENME YAKLAŞIMI MERKEZLİ PLATFORM

MEB'in hazırladığı platform, öğrencilerin kendi hızlarında yeni bilgi ve beceriler öğrenmelerine olanak tanıyan tam öğrenme yaklaşımını merkeze alarak tasarlandı.



Bu kapsamda MEBİ, öğrenilmesi gereken bilgileri öğrenme çıktılarına bölerek, her öğrencinin bu çıktıları tam anlamıyla kazanmalarını hedefliyor. Tam öğrenme yaklaşımıyla öğrenciler tekrar edilmesi veya eksik öğrenmesi gerçekleşen konular hakkında bilgi sahibi olarak uygulama tarafından yapılan geri bildirimlerle ya bir sonraki konuya geçiş yapacak ya da önceki konuya dair eksikliklerini tamamlayacak.



Ayrıca platformun içindeki içerikler animasyon ve simülasyon destekli anlatımla güçlendirilerek öğrencilerin öğrenmelerini kalıcı hale getirmesi sağlanacak.

6 MODÜLDEN OLUŞUYOR

MEBİ, "YKS Hazırlık", "Okul Dersleri", "Deneme/Yazılıya Hazırlanıyorum", "Çalışma Planı", "Raporlama" ve "Rehberlik" olmak üzere 6 modülden oluşacak.



"YKS Hazırlık" modülü içerisindeki TYT, AYT ve YDT paketleri olarak sınıflandırılan kısımlarda öğrenciler, hazır bulunuşluk testi, değerlendirme testi, konu anlatım videosu, konu özeti, çözümlü örnek soru ve çözümlü çıkmış soruları inceleyebilecek. Ayrıca bir önceki yılın YKS verileri baz alınarak hazırlanan bölümde öğrenci sınav sürecinde yaptığı deneme sınavlarının puan ve sıralamalarını gerçeğe yakın şekilde öğrenebilecek.



ÖĞRENCİLER YENİ MÜFREDATA UYGUN DERS PAKETLERİNE ULAŞABİLECEK



"Deneme/Yazılıya Hazırlanıyorum" modülünde YKS’ye yönelik Türkiye geneli denemeler yer alacak. Öğrenciler istediklerinde platform üzerinden ülke genelinde 2025 Haziran ayına kadar yapılacak 10 TYT, 6 AYT ve 6 YDT denemesine katılabilecek.



"Çalışma Planı" modülünde öğrenci kendi haftalık ders çalışma planını oluşturarak YKS hazırlık sürecini bu modül sayesinde daha sistemli ve disiplinli bir şekilde geçirebilecek.



Öğrenciler "Raporlama" modülünde "YKS Hazırlık" ve "Okul Dersleri" bölümlerine ait içeriklerin tamamlanma durumunu görebilecek. TYT, AYT ve YDT deneme sınavlarının ders bazında gelişim raporların da öğrencilere sunulacağı modülde ayrıca ders bazında analizler yapılarak gelişim tabloları da oluşturulacak.



Son olarak "Rehberlik" modülünde ise YKS hazırlık sürecinde aranılan motivasyona, psikolojik desteğe ve bilgilere ulaşılabilecek. Öğrenciler, bu modül üzerinden derslere olan motivasyonu artırmak için neler yapılacağı hakkında bilgi edinebilecek.

ÖĞRENCİLERİN PLATFORMDAKİ EN YAKIN ARKADAŞI KANKA OLACAK

Bakanlık, öğrencilerin platformda öğrencilere kolaylık sağlaması için KANKA adını verdiği yapay zeka destekli sanal asistan hizmetini de MEBİ'ye ekledi. Bu kapsamda öğrenciler, ihtiyaç duydukları içerikleri sistem içerisinde aramak yerine vakit kaybetmeden KANKA'ya sorarak istedikleri sonuçlara hızlıca erişebilecek.



Ayrıca MEBİ, mobil uygulamasıyla da öğrencileri her yerde destekleyebilecek. Mobil uygulama ile öğrenciler, öğrenme deneyimlerini istedikleri zaman devam ettirebilecek.