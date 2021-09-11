MEB'den "mevzuata aykırı nakil" iddialarına ilişkin soruşturma

İstanbul'da bir lisede öğrencinin daha düşük puanla naklinin gerçekleştirildiği öne sürüldü. MEB konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 11.09.2021 - 14:23

MEB'den "mevzuata aykırı nakil" iddialarına ilişkin soruşturma

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Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

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