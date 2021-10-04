MEB'den öğrencilere 'yardımcı kaynak' desteği (MEB yardımcı kaynak destek paketine nereden ulaşılır?)

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlaması amacıyla 'yardımcı kaynak desteği' uygulaması başlatıldı.

Hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, destek paketinini ilkini bugün itibariyle yayımladıklarını duyurdu.

YARDIMCI KAYNAK DESTEK PAKETİNE NEREDEN ULAŞILIR?

Bu kapsamda, her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' üzerinden ücretsiz olarak öğrencilerin erişimine sunulacak. Kaynak desteği, ihtiyacı olan öğrenciler için il müdürlüklerinden basılı olarak da temin edilebilecek.

Destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

5 BİN SORULUK YARDIMCI KAYNAK



Destek paketinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa, tüm sınıf seviyelerinde 5 bin soruluk yardımcı kaynak bulunuyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve böylelikle öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca paket, temel eğitim kademesinde 2'nci sınıftan 7'nci sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 750 sorudan oluşan çalışma sorularını da içeriyor.



8'inci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da bu ay itibarıyla öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Örnek sorular, her ay düzenli olarak açıklanmaya devam edecek. Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları da güncellendi. Bu kitaplarda da 1375 soru yer alıyor.



ETKİLEŞİMLİ SORULAR İLK KEZ AÇIKLANDI



MEB, ilk kez 8, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri için elektronik ortamda etkileşimli sorular açıkladı. 450 sorunun yer aldığı çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte 'açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim' özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı.

Etkileşimli sorularda üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.



Ayrıca ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde istifade etmeleri için hazırlanan birçok eğitim materyaline bir yenisi daha eklenerek YKS'ye yönelik kaynak seti hazırlandı. Hazırlanan kaynak setindeki 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru bulunuyor.



"ÖĞRENME KAYIPLARINI TELAFİ EDEBİLMEK İÇİN DÜZENLENDİ"



Öğrencileri uzun bir aradan sonra okullarıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, paylaşılan destek paketi ile ilgili şunları kaydetti:



"Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitimi sürdürürken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldık."

"TÜM KAYNAKLARA KOLAYLIKLA ULAŞABİLECEKLER"

2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadarki tüm düzeyler için hazırladıkları destek paketini bugün itibariyle yayımladıklarını söyleyen Özer, "Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan il müdürlüklerimiz ihtiyaç duyan öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracak. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğini de çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" açıklamasında bulundu.





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